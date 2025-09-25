Galicia registró más de 40 incidentes de odio contra el colectivo LGTBIQ+ en el 2024

En el 2024, el colectivo LGTBIQ+ de Galicia sufrió 42 incidentes de odio, 33 de ellos agresiones. Este es el principal dato que arroja el Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia llevado a cabo por la asociación ALAS, que atendió durante ese periodo 294 consultas de distinto tipo.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en María Pita, la asociación recalcó que la lucha contra este tipo de discriminaciones es un "compromiso colectivo", tal y como reza el lema de este servicio que se puede seguir en la web corunasenodio.org y en el teléfono 622 072 940.

En el acto participaron la concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, y la presidenta de ALAS Coruña, Ana G. Fernández.

Fernández fue precisamente la encargada de detallar los datos del Observatorio. De acuerdo con este informe, en Galicia hubo 205 casos en 33 municipios diferentes con 193 personas haciendo uso de este servicio de ALAS.

"De media atendemos prácticamente catro casos novos cada semana", subrayó la presidenta.

En lo relativo a los incidentes de odio, Fernández puntualizó que suman las agresiones a la comunidad LGTBI gallega, así como la bandalización del patrimonio y la denegación de servicios. Así, del total de 42, 33 fueron agresiones.

Respecto al total de consultas, este tipo de actos de odio supusieron el año pasado un 20,59%, lo que muestra un ligero descenso respeto al 2023, cuando la cifra llegaba al 21,15%.

El perfil medio de persona que demanda este servicio es un hombre cis gay español de 32 años, aunque Fernández matizó que han atendido casos de personas de entre 12 y 70 años. Cerca del 75% de personas eran de nacionalidad española y en cuanto al perfil afectivo, en segundo lugar estuvieron las personas trans y en tercero personas cis hetero.

Por ubicación, el 58,5% de casos se registraron en la ciudad de A Coruña, seguida por un 11,22% en su comarca, especialmente Sada y Arteixo. Sobre los incidentes de odio, 18 tuvieron lugar en la ciudad herculina y 14 en el resto de la comarca. En el resto de Galicia se registraron 22 y una en el extranjero.

Por tipo de asesoramiento, los relativos a temas sociales fueron los más demandados, seguidos de los sanitarios, que mantienen una tendencia alta. Los legales y los educativos y laborales fueron menos solicitados.

Fortalecer convenios y reforzar recursos

Como conclusión, Ana Fernández recalcó que "urxe impulsar a sinatura de convenios de colaboración con institucións públicas e privadas para fortalecer o servizo. A igualdade non pode depender da zona xeográfica e é preciso reforzar a atención en Lugo e Ourense. Tamén é necesario esixir un reforzo da vivenda de alugueiro social e os recursos de acollida para vítimas de LGTBIfobia".

Desde hace 5 años, ALAS recuerda que "a saúde mental é un dereito. Debe haber un acceso universal ás unidades de saúde mental no sistema sanitario independentemente da renda".

La presidenta de ALAS recordó asimismo la importancia de no dejas que las políticas sean simples "declaracións de intencións".

Recuerdo a Samuel Luiz

Durante la presentación también hubo un recuerdo para Samuel Luiz, asesinado en el 2021 y cuya sentencia se conoció el pasado mes de enero.

Canosa subrayó que el agravante de odio homófobo "manda unha mensaxe nítica. Na Coruña non hai impugnidade para a violencia LGTBIfobica. A memoria é unha forma de protección".