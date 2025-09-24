La empresa de VTC Bolt llega a A Coruña con un servicio combinado con los taxis

La compañía de VTC (Vehículo de transporte con conductor) Bolt llega a A Coruña y se suma así a Uber y Cabify, en un momento en el que la nueva ordenanza municipal de movilidad sostenible de la ciudad establece que este tipo de vehículos no podrán realizar viajes por la ciudad hasta que tengan una normativa propia.

En este sentido, según ha indicado la propia compañía, su aplicación permitirá combinar la reserva de taxis locales —con un 0% de comisión inicial para estos conductores— con sus propios VTC que en A Coruña supondrán una flota de vehículos 100% eléctricos.

Estos trabajarán de manera combinada con los taxis de la ciudad, que podrán integrarse en la plataforma, cubriendo así la propia ciudad y el área metropolitana.

Esta manera de operar se debe, en palabras de Daniel Georges, director de Bolt en España, a que la compañía quiere ofrecer su servicio "al mismo tiempo que apoyamos al sector del taxi local con un modelo transparente y sin comisiones".

La presencia de este tipo de servicios ha generado debate en el sector del taxi de la ciudad. Hace algunos meses, tanto RadioTaxi como TeleTaxi defendían la importancia de seguir la normativa, que limita los viajes de los VTCs a operar entre municipios y no dentro de ellos.

Dentro de España, Bolt ya está presente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, la Costa del Sol, Murcia y Toledo.