Aena aislará viviendas de Oleiros (A Coruña) afectadas por la servidumbre acústica de Alvedro

Vecinos de Oleiros han comenzado a recibir comunicaciones de Aena para realizar las obras de aislamiento derivadas de la afectación de la servidumbre acústica del aeropuerto de Alvedro. Así, las personas que reciban la carta en sus domicilios deberán realizar la solicitud de obras.

Los trabajos, señala el ayuntamiento en una nota, se realizarán previsiblemente en dormitorios y salones, aunque en función de cada casa se podría incluir alguna otra estancia. El proceso es completamente gratuito para las personas afectadas.

Los vecinos de Montrove, principalmente, ya han recibido la comunicación de Aena para "hacerse cargo de las obras de aislamiento acústico". Así, Aena enviará un técnico a todos los domicilios afectados que lo soliciten para hacer las mediciones y decidir qué actuaciones es preciso realizar.