Nasas robadas en el muelle de Oza de A Coruña. Guardia Civil

A Coruña

Investigan a dos personas por unos robos en el puerto de A Coruña

Los hechos ocurrieron a comienzos de septiembre, cuando se denunció la sustracción de 12 nasas de pesca en Oza

La Guardia Civil del puerto de A Coruña está investigando a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo de 12 nasas de pesca en el muelle de Oza. Según informa el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, cuando se interpuso una denuncia por el hurto de estos aparejos.

A raíz de esta denuncia, la Guardia Civil inició una investigación cuyas indagaciones llevaron a identificar a los presuntos autores del delito y a localizar las nasas sustraídas.

Además de investigar a estas dos personas, los agentes procedieron a la incautación de las nasas, que fueron devueltas a su propietario.