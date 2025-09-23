García Seoane, alcalde de Oleiros (A Coruña), absuelto: "Actué para proteger a los vecinos"

La Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de los delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico por la demolición de la Casa Carnicero.

El histórico regidor calificó el fallo como "un día agradable" y afirmó que la decisión confirma lo que siempre defendió: "No cometí ningún delito. Actué en defensa de los ciudadanos cuando otros no actuaron para que no hubiera daños personales".

El alcalde recordó que el edificio, ya en ruina, suponía un peligro: "El día que fuimos a tirar las murallas, una caída anterior no cogió a nadie por casualidad. Estaba a 80 centímetros de la carretera. Si hubiera habido una desgracia, ¿qué dirían entonces? Cuando me dijeron que tenía que actuar, no dudé ni un minuto".

García Seoane apuntó directamente a sus adversarios: "Esto nació de la mano del PP de Oleiros. Luego, como no surtió efecto, lo llevó el BNG al Parlamento. Incluso el presidente Feijóo, hábilmente, se desentendió y mandó a la Fiscalía".

Y añadió: "Se me acusa por aquellos que políticamente no pueden conmigo, pensando que la justicia les echaría una mano. En este caso no fue así. Es una sentencia justa, aunque, como todas, puede tener críticas. Pero, faltaría más".

El regidor también tuvo palabras para los vecinos: "Solo los vecinos de Oleiros pueden echarme para casa. Nadie más. Si esta sentencia hubiera sido contraria, habría sido para casa igualmente. Son ellos quienes deciden, no mis enemigos políticos".

Sobre el futuro del terreno, Seoane aclaró que no habrá especulación: "La parcela tendrá uso público y libre. Cuando hagan el puente de A Pasaxe, esa zona quedará ocupada. Algunos querían usar esta finca para difamarme en el pleno, pero no podrán".

El alcalde subrayó el valor histórico y personal del inmueble: "Siempre he defendido la recuperación del patrimonio en Oleiros. La Casa Carnicero tenía un interés especial: el señor Carnicero fue íntimo amigo de mi abuelo y parte de la historia republicana de Perillo. En el pasado hubo allí un salón de baile y un cine. Lo intentamos negociar con los propietarios durante años, pero al final no se pudo avanzar y el edificio quedó en ruinas. Cuando recibimos la propiedad, había una deuda con el ayuntamiento y lo que hicimos fue justicia: condonamos esa deuda para salvar la situación".

Respecto a un posible recurso, restó importancia: "La Fiscalía puede recurrir, pero tiene poco recorrido. Los técnicos, incluso uno contratado por el juzgado y traído desde Lugo, fueron contundentes a favor de la actuación de la Alcaldía. No hay delincuentes aquí por ningún motivo".

García Seoane concluyó que la sentencia "cierra un capítulo que daba juego a mis enemigos". "Ahora tendrán que buscar otro camino para intentar desgastarme. Nunca me cansaré de luchar por lo que creo", sentenció.