La Audiencia de A Coruña absuelve al alcalde de Oleiros por la demolición de la Casa Carnicero

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al alcalde de Oleiros y a un arquitecto técnico municipal de los delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico por la demolición, el 31 de diciembre de 2020, de los restos de la Casa Carnicero, un inmueble que meses antes había sufrido un grave incendio.

La sentencia destaca que "existen dudas incompatibles con la certeza necesaria para enervar la presunción de inocencia".

Los magistrados subrayan que el edificio no estaba declarado Bien de Interés Cultural ni gozaba de una protección singular, condición indispensable para apreciar el delito.

Aunque el tribunal reconoce que la demolición se ejecutó sin la autorización previa de la Xunta, y califica de "llamativa" la rapidez municipal en los últimos días de 2020 tras meses de inacción, considera que no se probó una voluntad dolosa de vulnerar la ley.

La Audiencia señala que podrían existir irregularidades administrativas, pero no un abuso de poder grosero o arbitrario.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).