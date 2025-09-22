Torre de Hércules en A Coruña.

Torre de Hércules en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Ofrecido por:

A Coruña

La Torre de Hércules, en A Coruña, inspira un concurso fotográfico de naturaleza este sábado

El Grupo Naturalista Hábitat organiza una actividad gratuita para destacar la fauna y flora del entorno del faro milenario

Te puede interesar: Una torre de Hércules se cuela en la festa da pataca de Coristanco (A Coruña)

Publicada

La Torre de Hércules, en A Coruña, será este sábado 27 el epicentro de un concurso fotográfico organizado por el Grupo Naturalista Hábitat con el apoyo del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña.

Torre de Hércules en A Coruña.
La iniciativa, gratuita y abierta a todos los públicos, pretende poner en valor la fauna, la flora y los paisajes naturales que rodean al emblemático faro, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, en 2009.

Las personas interesadas podrán participar utilizando tanto cámaras fotográficas como teléfonos móviles.

El número de plazas es limitado, por lo que será necesario completar previamente el formulario de inscripción disponible en su web.

Además de promover la creatividad, el certamen busca acercar a los participantes a la riqueza geográfica y a las especies que habitan el entorno de la Torre de Hércules.