Suspendido en A Coruña el juicio a siete hombres por tráfico de drogas tras la baja de un abogado

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido el juicio contra siete personas acusadas de traficar con grandes cantidades de cocaína, cannabis, MDMA y ketamina fijado para este lunes, día 22. El motivo ha sido la ausencia de uno de los abogados de la defensa debido a una baja laboral.

La vista ya había sido suspendida el pasado mes de febrero, así como aplazada en varias ocasiones por diversos motivos. Respecto a la situación de los procesados, cuatro de ellos están en libertad —uno en un centro para personas dependientes que no ha comparecido hoy— y los otros tres se encuentran en prisión preventiva desde su detención hace "casi dos años".

Por este motivo, sus letrados han solicitado la puesta en libertad "de forma automática y sin ningún requisito" de los presos hasta que se dicte sentencia. Lo han hecho esgrimiendo, entre otros aspectos, que el tiempo transcurrido desde que fueron encarcelados en relación con la pena de prisión que se les solicita les permitiría disfrutar de permisos penitenciarios.

Asimismo, los propios encausados, cuestionados en sala por esta medida, han alegado arraigo familiar y un riesgo de fuga "inexistente". "No tengo ninguna intención de irme a ningún sitio ni de evadir la justicia", han recalcado.

En contraposición, el representante del Ministerio Fiscal ha pedido una prórroga de la situación de prisión provisional argumentando la existencia de "hechos de apariencia delictiva e indicios de que son responsables de los delitos que se les imputan".

Lo ha hecho, ha explicado, con el fin de "asegurar la presencia de los implicados en el proceso" ya que contempla riesgo de fuga debido a la "amenaza de la pena unido al desconocimiento de arraigo específico, concreto y determinado" por parte de los tres.

Los hechos

Según recoge el escrito fiscal, los hechos se remontan al año 2023, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) organizó un dispositivo de vigilancia del principal acusado, así como de otras seis personas que podrían estar vinculadas con él en el tráfico ilícito de sustancias en distintas ciudades.

Dentro de este operativo, los agentes pararon el 5 de octubre a uno de los procesados conduciendo un camión en el que localizaron varias mochilas con diferentes sustancias estupefacientes en su interior. En concreto, se hallaron 141 kilos de cannabis, casi medio kilo de MDMA en polvo, otros 793 comprimidos de MDMA y cerca de un kilo de ketamina.

Días después, otro procesado fue interceptado en una furgoneta en la que ocultaba cinco paquetes con unos cinco kilos de cocaína. A raíz de estos hallazgos, se procedió a la entrada y registro de las viviendas de todas las personas vinculadas, donde se localizaron distintas cantidades de dinero, básculas de precisión, pequeñas cantidades de diferentes drogas, llaves de vehículos, móviles y termoselladoras, entre otros elementos vinculados al tráfico de drogas.

Fiscalía pide para los procesados, según su grado de implicación, penas que van desde los 18 a los cuatro años y medio de prisión, así como el pago de multas de hasta 6,2 millones de euros.