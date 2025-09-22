El proyecto del Parque de Oza, en A Coruña, reserva un 63% de suelo público y avanza hacia su aprobación

La Junta de Compensación del API Q28 Parque de Oza ha completado ya el borrador del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y de la Evaluación Ambiental Estratégica, documentos clave que permitirán dar el impulso definitivo al desarrollo urbanístico del barrio del Castrillón.

Una de las principales novedades del proyecto es que más del 63% del suelo ordenado se destinará a uso y dominio público, superando incluso lo establecido en el convenio firmado en junio con el Ayuntamiento de A Coruña.

El plan apuesta por un modelo de ciudad alineado con las tendencias europeas, priorizando la movilidad sostenible, la permeabilidad y la creación de espacios que conecten las distintas manzanas, alejándose de las tradicionales edificaciones en pantalla.

En los próximos días, la documentación será presentada a la Administración Local, a los agentes intervinientes y a las asociaciones vecinales, en línea con el compromiso de transparencia y participación ciudadana asumido en el proceso.

La previsión es que en octubre la asamblea de propietarios de la Junta de Compensación -integrada mayoritariamente por pequeños vecinos del barrio, además de entidades como la Fundación Juana de Vega, Aliseda, Sareb y el propio Ayuntamiento- ratifique el documento. Una vez aprobado, el consistorio lo remitirá a la Consellería de Medio Ambiente para el inicio de la tramitación ambiental estratégica.

"El equipo redactor del PERI ha trabajado durante todo el verano para ajustar el proyecto a lo establecido en el convenio de junio, analizando diferentes alternativas de ordenación hasta alcanzar la propuesta actual. El incremento del suelo público, que supera el porcentaje pactado inicialmente, es uno de los elementos más destacados del plan", relataba la propia Junta.

Los propietarios que integran la Junta de Compensación API Q28 "Parque de Oza" cedieron hace ya más de dos décadas miles de metros cuadrados para que el Ayuntamiento abriera o completara los viales de Casanova de Eirís, Concordia y Antonio Ríos, desarrollara el Parque de Oza - "un auténtico pulmón verde para todos los vecinos- o construyese equipamientos de uso público como el que acoge la piscina municipal. Ahora, una vez el PERI siga su tramitación y sea aprobado definitivamente por el Ayuntamiento coruñés, podrán, al fin, ejecutar sus derechos edificatorios", concluyen en un comunicado.