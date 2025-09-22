Avanzan las obras de la estación intermodal de A Coruña: completada la estructura de la marquesina

La marquesina en la dársena de autobuses de la nueva intermodal de A Coruña Óscar Puente - X

La futura estación de autobuses de A Coruña, integrada dentro de la nueva intermodal, ya cuenta con la estructura de la marquesina en la zona de dársenas. Así lo ha anunciado este domingo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de un mensaje en la red social 'X'.

"Completamos la estructura de la nueva marquesina de la estación de A Coruña", compartía el ministro. También señalaba que el montaje de la estructura ha sido todo un desafío, pues indicaba que para ello ha hecho falta una treintena de técnicos, dos grúas de 250 toneladas y plataformas de hasta 40 metros.

El pasado mes de julio, la Xunta confirmaba que las obras de la nueva estación "avanzaban a buen ritmo" y que estarían finalizadas a finales de este 2025.

El Gobierno autonómico se está encargando de las obras de la nueva estación de autobuses, además de ejecutar el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes entre las dos estaciones, cuya remodelación corresponde a Adif. En cuanto a los accesos desde las avenidas de A Sardiñeira y del Ferrocarril, estos serán ejecutados y financiados por el Concello da Coruña.

En concreto, en la estación de autobuses se realizaron trabajos en la rampa de acceso a las dársenas desde la Avenida de A Sardiñeira, y en el edificio de la terminal ya están instaladas la fachada interior y la cubierta exterior del panel sándwich, por lo que en breve comenzará la colocación del muro cortina y los acabados de pavimentos y paramentos verticales.