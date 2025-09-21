A Coruña alterna lluvias con cielos relativamente despejados este domingo

A Coruña cierra la semana con una clara alternancia de cielos azules y momentos de lluvias, donde la probabilidad de precipitaciones es muy elevada por la mañana y por la tarde con porcentajes del 85% y 95%, y más baja por la noche con porcentajes del 55%.

Meteogalicia pronostica para hoy una tendencia de cielos con nubes y claros, con momentos poco nublados o despejados.

Las temperaturas son normales para esta época del año, con mínimas de 15 grados y máximas de 22 a lo largo de este domingo.

En cuanto a la calidad del aire, los parámetros recogidos marcan que se mantiene en un nivel favorable en general.