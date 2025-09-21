Continúa la búsqueda del ciudadano de Sada (A Coruña) desaparecido el viernes

Imagen de la persona desaparecida en Sada. Concello de Sada.

Las autoridades continúan buscando a Celso Pérez Regueiro, el ciudadano de Sada de 73 años desaparecido el pasado viernes.

Así, la Guardia Civil ha informado que desde las 9:00 se está llevando a cabo un nuevo dispositivo de búsqueda en la zona del Pazo de Meirás.

La actividad se concentra en ese entorno tras una información recibida ayer que ubica al desaparecido en sus inmediaciones el pasado viernes de tarde.

Están participando en las tareas las patrullas de seguridad ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre. Además, refuerzan el trabajo el servicio cinológico, que cuenta con un perro adiestrado, la Policía Local, los servicios de emergencias, familiares y voluntarios.

Celso desapareció el pasado viernes. Tiene principio de Alzheimer u otra enfermedad degenerativa y, en el momento de su desaparición, vestía una camiseta a rayas y un pantalón vaquero. Portaba teléfono móvil y dinero en efectivo.