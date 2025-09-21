Los ciudadanos de A Coruña disfrutan de la calle San Andrés peatonal

Desde el entorno de Plaza de Pontevedra hasta un poco más adelante de la plaza de Santa Catalina, la calle de San Andrés en A Coruña ha sido de uso exclusivo para los peatones esta mañana dentro de los actos de la semana europea de la movilidad y en el marco del día sin coches.

Un buen número de coruñeses han desafiado las lluvias para aprovechar este tramo y recuperar una costumbre que, en años anteriores, había llegado al calendario para quedarse de forma regular.

De esta forma, tanto en patinete como en patines, y caminando, diferentes grupos sociales han recorrido este espacio para disfrutar de una mañana diferente.

Con rangos de edad que han ido tanto de los más pequeños de la casa, acompañados de sus familias, como de personas que a título individual acudieron, con auriculares en las orejas en algunos casos, la ciudad ha disfrutado de esta calle, recientemente renovada y con más espacio para el peatón.

En paralelo, en Plaza de Pontevedra, se han desarrollado nuevos actos para que los más pequeños se acerquen a la movilidad y adquieran diferentes conceptos.

La hostelería ha notado un pequeño incremento de afluencia

El hecho de que las lluvias hayan sido intermitentes han hecho que aunque la afluencia no fuese la esperada, si se pudiese disfrutar del entorno de la calle.

Esto ha animado a los coruñeses también a consumir en los establecimientos de hostelería, los pocos abiertos en ese entorno junto a otros del sector servicios y de pernocta.

"Sí que se ha notado más gente, pero esperábamos más", explica una de las camareras a Quincemil mientras atiende a varios clientes, ávidos de saborear un café con el que acabar de entrar en calor.