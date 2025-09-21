Abierto el plazo de matrícula en las aulas sénior de Ategal en A Coruña para mayores de 55 años

La Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Personas Adultas (Ategal) ha abierto el, dirigidas a personas mayores de 55 años. Los interesados podrán formalizar su matrícula hasta el próximo 30 de septiembre en el centro formativo de la calle Fonseca.

Ategal, entidad sin ánimo de lucro con 47 años de trayectoria y colaboradora de la Xunta de Galicia, ofrece una amplia variedad de actividades que combinan aprendizaje y ocio.

Entre las materias más demandadas por el alumnado coruñés destacan las clases de estimulación cognitiva, las de sociedad y arte, así como las de nuevas tecnologías. Además, se imparten cursos de pintura, yoga, taichí e historia de la literatura, junto a un programa cultural que incluye visitas a exposiciones, monumentos y lugares de interés.

El pasado curso, más de un centenar de personas participaron en estas aulas, consolidando a Ategal como un referente en la formación para adultos en la ciudad herculina.

La asociación subraya que la oferta se actualiza cada año para responder a las necesidades del alumnado sénior, incorporando, por ejemplo, contenidos relacionados con la inteligencia artificial.