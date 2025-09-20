Desmantelada una red de venta de cocaína que operaba en la provincia de A Coruña

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal que distribuía cocaína en varias localidades coruñesas.

La operación, bautizada como “Roble”, se saldó con seis detenciones y siete registros domiciliarios en Arteixo y Fisterra, donde se encontraba el núcleo principal de la trama.

El dispositivo se desarrolló tras varios meses de investigación, seguimientos y vigilancias continuas, iniciados a raíz de datos aportados por la Policía Local de Arteixo.

Los agentes identificaron al líder de la organización, que adquiría la droga en distintos puntos de Galicia para distribuirla desde Arteixo con la ayuda de varios colaboradores.

Además del tráfico de estupefacientes, el grupo blanqueaba los beneficios mediante apuestas y otras operaciones financieras para encubrir el origen ilícito del dinero.

En la madrugada del 17 de septiembre, las unidades especiales desplegaron un operativo simultáneo en siete viviendas, con el apoyo de guías caninos, G.O.E.S. y efectivos de la UIP.

Como resultado, se incautaron cerca de seis kilos de cocaína, numerosas dosis listas para la venta, 80.000 euros en efectivo, más de un centenar de boletos de apuestas, varios vehículos, armas simuladas, pasamontañas, dispositivos electrónicos y material para preparar la droga.

Con esta intervención, las autoridades dan por desmantelado un importante entramado criminal que operaba desde hacía tiempo en la provincia, frenando así el flujo de cocaína hacia distintas localidades de A Coruña.