A Coruña abre el fin de semana con cielos cubiertos, acercándose ya al otoño

Meteogalicia pronostica lluvias, de diferentes intensidades, para los próximos días

La ciudad de A Coruña ha abierto el fin de semana con lluvias, que han oscurecido un cielo que se va acercando ya sin marcha atrás al otoño.

Así, la previsión de Meteogalicia es que el cielo se presente con nubes y claros en las próximas fechas, y precipitaciones todos los días de diferente intensidad.

Las temperaturas serán normales para esta fecha, con máximas de 21 grados y mínimas de 13.

Con respecto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.