Betanzos (A Coruña) impulsa la renovación de parques infantiles y mejora el estanque del Pasatempo

Betanzos ha contratado las obras de renovación de los parques infantiles de A Ribeira y Pintor Seijo Rubio, en las que invertirá más de 200.000 euros.

Estas actuaciones forman parte del programa municipal de mejora de espacios de ocio, que ya ha incluido trabajos en Alfonso IX, el Pasatempo, As Donas, Viuxe y anteriormente en la plaza del Emigrante, Carregal, el casco histórico o el Xuncaliño.

En A Ribeira se desmontarán y retirarán los juegos actuales para sustituirlos por nuevos elementos, como una estructura en forma de ballena, un faro, una medusa, un barco pirata y un balancín múltiple, todos adaptados a diferentes edades.

También se reparará el vallado, se instalarán bancos de plástico reciclado y una papelera antivandálica, y se aplicará un pavimento continuo de caucho para reforzar la seguridad.

El parque Pintor Seijo Rubio se transformará en un espacio inclusivo para niños de 0 a 15 años, con pavimento absorbente de impactos, mobiliario urbano sostenible y juegos adaptados para personas con movilidad reducida.

Entre las novedades destacan columpios de distintos tipos, bloques de escalada, una estructura multijuego, toboganes, construcciones de cuerdas y redes, y un juego infantil multiactividad con paneles sensoriales.

En paralelo, el ayuntamiento ha instalado bombeos en el estanque del Pasatempo para eliminar las algas que se reproducían de manera recurrente a pesar de las limpiezas periódicas.

El nuevo sistema de depuración natural y movimiento del agua evitará la proliferación de algas, mejorando el aspecto visual del estanque y garantizando la seguridad de la zona verde.