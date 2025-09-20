Abre en A Coruña una nueva pastelería Gourmet en el local antiguo de Joyería Salamanca

Imagen de la pastería de Chök esta mañana. Quincemil.

Este mediodía ha abierto en la calle Real una nueva pastelería Gourmet, en el antiguo local de Joyería Salamanca.

Varios clientes han estado haciendo cola para poder disfrutar sus dulces sin gluten ya desde la apertura, en una calle que busca revitalizarse con diferentes aperturas en los últimos meses.

A lo largo de la mañana, el goteo de personas fue constante, atraídos por la fachada, que mantiene la estética de la emblemática joyería, pero plenamente adaptado su interior a su nuevo uso.

El nuevo negocio opera bajo la marca Chök, que ya tiene presencia en ciudades como Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla e incluso Dubái.

Su propuesta va más allá de simples cruasanes o donuts: elaboraciones cuidadas con ingredientes naturales que buscan ofrecer un producto gourmet.