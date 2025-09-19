San Andrés, en A Coruña, cierra al tráfico este domingo: habrá actividades para todos los públicos

La calle San Andrés, en A Coruña, volverá a convertirse este domingo en un gran espacio peatonal para celebrar el Día sin Coches dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

Entre las 10:00 y las 14:00, el tramo comprendido entre la plaza de Pontevedra y Pórtico permanecerá cerrado al tráfico para acoger un programa de actividades orientadas a fomentar la movilidad sostenible y la seguridad vial.

La cita contará con propuestas para todos los públicos, especialmente para niñas y niños de entre 3 y 15 años.

Habrá juegos infantiles, un circuito didáctico de tráfico y recorridos para patinaje, además de zonas específicas para disfrutar del ocio en un entorno libre de vehículos.

El evento está organizado por el ayuntamiento de A Coruña en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), Stop Accidentes, Mobi-liza, Galicia Rollers, Sistema Lupo y la Asociación Xuvenil Escóitame.

La celebración recupera una tradición que ya fue un éxito en años anteriores y que cobra un significado especial tras la reciente remodelación de San Andrés, ahora con más arbolado y espacios peatonales.