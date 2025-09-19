Dada de alta en A Coruña una cuarta persona herida en el atropello múltiple de agosto

Una cuarta persona herida en el atropello múltiple en la plaza de Ourense, en A Coruña, a finales de agosto ha recibido el alta. Actualmente, dos de las seis víctimas permanecen ingresadas en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El suceso se produjo el pasado 27 de agosto en la plaza de Mina, cuando un hombre atropelló a varias personas. Un total de seis heridos fueron trasladados al hospital, uno de los cuales estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta principios de septiembre.

Actualmente, dos de las víctimas del atropello reciben asistencia sanitaria en el hospital coruñés, ambas con una evolución favorable. El supuesto autor de los hechos, por otro lado, ingresó en el hospital de Oza por orden judicial.

La Policía investiga lo ocurrido a finales del pasado mes. El ayuntamiento explicó ese mismo día a través de un comunicado que el hombre "estaba aparcado en un área reservada en Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas empezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes".