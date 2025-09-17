Tiempo veraniego en A Coruña: ¿Hasta cuándo?

A Coruña ha amanecido este miércoles con los cielos completamente despejados. Aunque las temperaturas mínimas se empiezan a notar por las mañanas, a medida que avance la jornada, parece que el calor se va a empezar a notar.

Según la predicción de MeteoGalicia, se espera que las máximas vayan en ascenso en los próximos días. Por ello, hoy los termómetros marcarán los 22 grados, mientras que el viernes se podrán alcanzar los 25.

Las precipitaciones se mantendrán al margen durante estos días, dejando unas jornadas de verano a mediados de septiembre.

Sin embargo, parece que las lluvias no tardarán en reaparecer. El sábado regresarán las lluvias a la ciudad, con predicción de que las temperaturas también bajen. El sábado existe una probabilidad del 85% de precipitaciones, con 20 grados de máxima y 14 de mínima.