Rescatan en A Coruña a una mujer que se había caído en la zona de rocas de la Torre

Imagen de archivo del entorno de la Torre de Hércules Quincemil

Una mujer ha sido rescatada en el entorno de la Torre de Hércules en la tarde de este miércoles tras haber caído en las rocas de Punta Herminia.

Los bomberos de A Coruña pusieron en marcha el dispositivo de salvamento y búsqueda acuática cerca de las 18:25 horas, después de haber recibido el aviso.

Afortunadamente, el rescate se llevó a cabo sin complicaciones y la mujer solamente resultó herida leve.