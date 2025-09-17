Imagen de archivo del entorno de la Torre de Hércules

Imagen de archivo del entorno de la Torre de Hércules Quincemil

Ofrecido por:

A Coruña

Rescatan en A Coruña a una mujer que se había caído en la zona de rocas de la Torre

El suceso se produjo en la tarde de este miércoles y la víctima resultó herida leve

Más noticias: Cinco detenidos en Arteixo y Fisterra (A Coruña) en una operación contra el tráfico de drogas

Publicada
Actualizada

Una mujer ha sido rescatada en el entorno de la Torre de Hércules en la tarde de este miércoles tras haber caído en las rocas de Punta Herminia.

El Hospital de Oza de A Coruña estrena este mes una nueva área de hospitalización psiquiátrica

Los bomberos de A Coruña pusieron en marcha el dispositivo de salvamento y búsqueda acuática cerca de las 18:25 horas, después de haber recibido el aviso.

Afortunadamente, el rescate se llevó a cabo sin complicaciones y la mujer solamente resultó herida leve.