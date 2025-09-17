Cinco detenidos en Arteixo y Fisterra (A Coruña) en una operación contra el tráfico de drogas

Al menos cinco personas han sido detenidas en los municipios coruñeses de Fisterra y Arteixo en un operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas. La operación comenzó este miércoles.

En el transcurso de la operación, los agentes incautaron droga y "bastante" dinero, según trasladan fuentes policiales a Europa Press. Las cantidades no han podido ser especificadas por el momento.

El caso, del que aún no han trascendido más detalles, se instruye en un juzgado de A Coruña.

Precisamente en Carballo fue detenido a principios de mes un hombre de 26 años. La Guarcia Civil encontró en su coche 38,7 gramos de una sustancia estupefaciente, presumiblemente hachís, distribuida en varios envoltorios. Además de la droga, se incautaron dos teléfonos móviles y 328,89 euros en efectivo.