A Coruña moderniza la recogida de basura: a licitación nuevos contenedores con cierre electrónico

La plataforma de contratación del sector público ha publicado un total de seis anuncios previos de suministros y servicios con respecto a la basura y limpieza de la ciudad.

De esta forma, la junta de gobierno local del ayuntamiento de A Coruña llevará a cabo la contratación de suministro para la mejora de los cuatro puntos limpios fijos de la ciudad, situados en Pocomaco, Agrela, Ronda de Outeiro y Eirís de Abajo. El importe es de 239.217,72 euros.

Además, también se ha iniciado el proceso para contratar el suministro de 136.230 cubos domésticos aireados para la recogida de biorresiduos de 10 litros, de 272.460 tarjetas NFC o RFID de apertura electrónica de contenedores, 408.690 bolsas compostables de uso doméstico para la recogida de la fracción orgánica y 136.230 embudos reutilizables para la recogida de aceite usado en domicilio.

En este caso, el importe es de 2.131.999,5 euros.

En paralelo, A Coruña va a instalar 70 nuevos minipuntos limpios de proximidad, para la ampliación y mejora de la red municipal de recogida separada de residuos domésticos peligrosos y especiales. Para ello destina un total de 3.143.000 euros.

Del mismo modo, se reservan casi dos millones de euros (1.940.560 euros) para el suministro de 650 contenedores de recogida de carga lateral de volumen no inferior a 1.800 litros para la recogida separada de biorresiduos con cerradura electrónica y control de llenado y 3.498 contenedores de recogida de carga trasera para la recogida domiciliaria de biorresiduos a grandes productores, de los cuales 1.166 son de 120 litros, 1.166 de 240 litros y 1.166 de 360 litros.

Campaña informativa

Estas adquisiciones, que mejorarán el servicio de basuras, vienen reforzadas por la puesta en marcha de una campaña informativa y de formación que se dirigirá a vecinos, instituciones, entidades y empresas locales, donde se les formará y sensibilizará sobre reciclaje de residuos domésticos.



Para ponerla en marcha, se destina un total de 355.000 euros.