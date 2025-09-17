El BNG pedirá en el Parlamento gallego que la Xunta explique los retrasos en las obras del CHUAC

Reunión entre representantes del BNG y la junta de personal del CHUAC. BNG

El BNG exigirá en el Parlamento gallego explicaciones a la Xunta de Galicia por los retrasos en las obras del nuevo CHUAC. Así lo ha anunciado el partido este miércoles, tras una reunión entre la líder nacionalista Ana Pontón y otros representantes del BNG con la junta de personal del hospital de A Coruña.

"O Goberno do Partido Popular de Rueda anunciara que no ano 2025 o 80% do novo CHUAC estaría realizado e, acabando o ano, o que podemos ver é que só se executou o 5% desas obras", denunció Pontón, que tilda la situación de "lamentable".

La nacionalista recordó que cerca de medio millón de personas hacen uso de este hospital, que atiende al área de A Coruña y de Cee. Pontón vinculó, además, los retrasos en las obras de mejora del complejo con retrasos en la mejora de la atención sanitaria.

Así, el BNG pedirá conocer los "prazos reais" de las actuaciones en una intervención para ampliar las instalaciones que ven "absolutamente necesaria".

Pontón ve también en esta obra una oportunidad para tener un hospital de referencia, aunque lamenta que actualmente tenga problemas derivados de la falta de ampliación como dificultades en la climatización.

El nuevo CHUAC servirá para, entre otras cosas, garantizar una ampliación de camar y que "moitos dos servizos que hoxe están privatizados" se presenten en la sanidad pública.

La líder nacionalista criticó que el PP solo se preocupa de "facer promesas que logo nunca se cumpren" con sus correspondientes consecuencias en este caso en la atención sanitaria. En este mismo sentido, Pontón reprocha que Rueda incumpliese la ampliación de la unidad de críticos de salud mental en el hospital de Oza anunciada en mayo.

Precisamente este miércoles se ha anunciado que el próximo 29 de septiembre se pondrá en marcha una nueva Unidad de Expansión de Hospitalización Psiquiátrica de este hospital.

"O Partido Popular debe dar explicacións e, sobre todo, debe garantir prazos reais para a execución destas obras de ampliación e facelo coa máxima celeridade posible porque coa saúde das persoas non se xoga", subrayó.