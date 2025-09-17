Un apagón intermitente deja sin luz a varios barrios de A Coruña a primera hora de este miércoles

Varias casas de A Coruña amanecieron este miércoles a oscuras. Minutos antes de las 8 de la mañana, varios puntos de la ciudad sufrieron cortes de suministro eléctrico que dejaron a cientos de hogares sin luz.

Las incidencias se registraron en zonas como la plaza de Pontevedra, Riazor, Os Rosales y Bens, aunque en puntos concretos como las Conchiñas o Maestro Mateo también lo sufrieron.

En algunos casos, la luz se fue y volvió hasta en tres ocasiones en apenas unos minutos, lo que generó confusión entre los vecinos que se preparaban para acudir a sus respectivos puestos de trabajo o al colegio.

El corte más notable se produjo en la zona de Riazor, donde la falta de electricidad afectó incluso al funcionamiento de los semáforos. Un problema teniendo en cuenta de que a esta hora es cuando más afluencia del tráfico hay en la ciudad.

Según el mapa de incidencias de Naturgy, consultado a media mañana, el problema se encuentra "en estado de resolución", lo que indica que los técnicos ya trabajan en la reparación definitiva de la avería. Por el momento no han trascendido las causas del apagón.

Mapa de incidencias de Naturgy

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.