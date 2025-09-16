Inés Rey, sobre Coruña Marítima: "Se mantienen los plazos más o menos igual"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha afirmado esta mañana ante los medios de comunicación que Coruña Marítima mantiene los plazos previstos, a pesar de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.

"Se mantienen los plazos más o menos igual. Ya preveíamos que pudiera existir algún recurso. Los plazos están calculados para ello", declaró sobre un dictamen que implica que "hay que hacer dos correcciones técnicas. Saldrá con carácter inmediato".

La nueva ordenanza de movilidad

La primera edil fue la encargada de poner en valor la celebración de una nueva edición de la semana de la movilidad, que este año se desplaza desde Cantón a Plaza de Pontevedra, un emplazamiento que no descartó que pueda ser el definitivo.

"Mañana la concejala junto con técnicos municipales van a venir a hacer un foro divulgativo abierto a todos los ciudadanos sobre la nueva ordenanza de movilidad, que entrará en vigor en las próximas semanas", manifestó.

"El domingo 21 tenemos también el día sin coches en San Andrés, como hacíamos hace unos años. Y este año participamos en el reto europeo de pasos, que consiste en descargar la aplicación, registrarse en Coruña y contabilizar los pasos que das durante una semana. A ver si conseguimos ser la capital que más camina, la concejala y yo solas por mucho que queramos no podemos llegar a todos", dijo.

Con respecto a esta nueva ordenanza de movilidad, Inés Rey expuso que "damos respuesta a la nueva realidad de la ciudad con los nuevos métodos de movilidad personal como bicicletas o patinetes. Con esta esperada regulación también priorizamos a las personas frente a los vehículos privados y las ponemos en el centro de las políticas".

Nuevas estaciones de Bici Coruña

Inés Rey también explicó que Bici Coruña cuenta con nuevas estaciones. "Hoy mismo se están poniendo la de los Cantones en la Alameda y la de Agrela, y este jueves se pondrá la de Plaza de Concordia y Calle Camelias, en el barrio de las Flores".

Con esto, "tenemos 61 estaciones colocadas en esta ampliación de red que, cada mes de cada año, cada semana, supera los usuarios", sentenció.