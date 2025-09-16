Los brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo) siguen hospitalizados en estado grave

Los cinco brigadistas heridos el pasado domingo en el incendio de Barreiros siguen ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) con pronóstico grave. Ninguno de ellos ha experimentado cambios respecto a ayer.

El parte médico dado a conocer este martes recoge que el joven de 24 años que sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo sigue grave y con una intoxicación por inhalación de humo. El otro trabajador contra incendios de 24 años tiene el 10% del cuerpo afectado por las quemaduras de segundo grado.

El brigadista de 25 años sufrió quemaduras en el 15% del cuerpo, mientras que el de 29 años tiene afectado el 8% y el de 27, el 5%. Son, en los tres casos, quemaduras de segundo grado. Ninguno de ellos sufrió intoxicación por inhalación de humo.

Todos ellos resultaron heridos mientras colaboraban en las labores de extinción del incendio de Barreiros. Los brigadistas de Burela fueron trasladados al Hospital Público de A Mariña, donde recibieron la primera atención antes de ser evacuados al CHUAC.

Tampoco ha habido cambios en el estado de salud del brigadista de 18 años herido en el incendio de Oímbra en agosto. El joven permanece estable en el CHUAC con pronóstico grave tras haber sufrido quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo.

El bombero de 46 años que resultó herido mientras trabajaba en las labores de extinción de los incendios en Ourense en agosto también sigue en el CHUAC, donde evoluciona favorablemente.