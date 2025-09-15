Dado de alta uno de los heridos en el atropello múltiple de A Coruña a finales de agosto

Una de las cuatro personas que permanecía ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras sufrir un atropello a finales de agosto recibió el alta el pasado viernes. Los otros tres heridos en el atropello múltiple permanecen ingresados y evolucionan favorablemente.

El suceso se produjo el pasado 27 de agosto en la plaza de Mina, cuando un hombre atropelló a varias personas. Un total de seis heridos fueron trasladados al hospital, uno de los cuales estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta principios de septiembre.

Actualmente, tres de las víctimas del atropello reciben asistencia sanitaria en el hospital coruñés, todas ellas con una evolución favorable. El supuesto autor de los hechos, por otro lado, ingresó en el hospital de Oza por orden judicial.

La Policía investiga lo ocurrido a finales del pasado mes. El ayuntamiento explicó ese mismo día a través de un comunicado que el hombre "estaba aparcado en un área reservada en Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas empezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes".