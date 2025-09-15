La alcaldesa de A Coruña avanza nuevos encuentros para abordar el plan municipal en los barrios

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mantiene una reunión con representantes de entidades vecinales Andy Pérez

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha avanzado nuevos encuentros con entidades para abordar el plan municipal de barrios 2025-2027, según informa Europa Press.

Lo ha hecho con motivo de un encuentro con la directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y el Área Metropolitana.

La regidora ha destacado que el plan, que supone una inversión de 125 millones de euros en diez distritos de la ciudad, tiene ya en marcha más de 30 intervenciones, con casi 26 millones de ejecución en zonas como Monte Alto, Os Mallos o el Agra del Orzán, entre otros.