Este martes A Coruña recibe a uno de los cruceros más lujosos del mundo

Este martes, 16 de septiembre, el Puerto de A Coruña recibirá al Seven Seas Grandeur, uno de los cruceros más lujosos del mundo. La llegada del barco, con capacidad para 750 pasajeros, está prevista para las 06:00 horas de la mañana.

Se trata de la última incorporación a la flota de Regent Seven Seas Cruises, que hará su recalada en la ciudad herculina este martes. Todas las personas interesadas en echarle un vistazo podrán hacerlo en el Muelle Calvo Sotelo hasta las 17:00 horas, cuando abandone la ciudad camino al Puerto de Leixões en Matosinhos, cerca de Oporto (Portugal).

El íntimo transatlántico inaugurado en 2023, cuenta con 223 metros de eslora encarna el lujo en el mar. Con solo 750 pasajeros a plena capacidad, redefine la experiencia de crucero en torno al espacio, la comodidad y el servicio de rara excelencia.

El crucero dispone de suites de alta gama. Espaciosas y elegantemente decoradas, con balcones privados con vistas panorámicas y lujosos baños de mármol. Además, cuenta con una increíble piscina, spa y gimnasios.

Asimismo, el Seven Seas Grandeur ha sido diseñado con las últimas tecnologías y está equipado con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales, propulsión optimizada para reducir el consumo de combustible y dispositivos que limitan las emisiones atmosféricas. Sus instalaciones también promueven una gestión racional de la energía y los residuos, lo que lo convierte en un ejemplo de crucero sostenible.