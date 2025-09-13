Culleredo propone al Gobierno un 'Tren da Ría' que conecte A Coruña con Cecebre y O Burgo Cedida

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció este sábado que el Concello trasladará al Ministerio de Transportes la necesidad de crear un servicio de cercanías que aproveche la línea férrea existente a lo largo de la ría de O Burgo.

"Tenemos que aprovechar las infraestructuras ya existentes para diseñar la movilidad del futuro. Necesitamos combinar las nuevas inversiones con el uso inteligente de los medios con los que ya contamos", señaló.

En este sentido, Rioboo apuesta por impulsar un proyecto, que denomina 'Tren da Ría', con paradas en los principales núcleos: As Xubias, Ponte Pasaxe, Fonteculler, O Burgo, A Barcala, Cambre y como mínimo Cecebre. Algunos espacios ya eran punto de parada antiguamente, como sucede en calle La Paz de Fonteculler con lo que sería preciso diseñar un plan para hacerlas nuevamente accesibles.

Según el regidor, esta iniciativa permitiría revitalizar la estación de O Burgo y acercar el ferrocarril a miles de vecinos y trabajadores de Culleredo y del área metropolitana. Asimismo, este 'Tren da Ría' podría enlazar ya una vez en la ciudad con los servicios urbanos generando una "movilidad real y efectiva".

"Culleredo es un municipio dinámico, con ocio, empresas y servicios; no podemos quedarnos atrás en materia de transporte", afirma el primer edil. Además, apunta que apostar por el tren es "situarnos en la vanguardia con propuestas realistas que mejoren la calidad de vida y reduzcan la huella ambiental".

Frente a esto, Rioboo plantea habilitar en O Burgo un aparcamiento disuasorio que incentive el uso del tren, favoreciendo la intermodalidad y descongestionando los accesos a la ciudad.

La propuesta se enmarca en la solicitud de entrevista que el Concello dirigirá al ministro de Transportes para abordar otros asuntos estratégicos que afectan al municipio, como la ejecución del Vial 18 o los accesos a la AP-9 en O Burgo.

Junto al servicio ferroviario, el alcalde defiende que también es imprescindible que la Xunta y los ayuntamientos del área sigan avanzando en el diseño del transporte metropolitano, apostando por un "metro de superficie" con vehículos de menor tamaño, eléctricos o de gas, con mayor frecuencia y mejor conectividad.