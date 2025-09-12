¿Vuelve el verano a A Coruña desde este viernes?

A Coruña

¿Vuelve el verano a A Coruña desde este viernes?

Las temperaturas subirán tras varios días de lluvia, aunque el fin de semana se esperan algunos chubascos

Parece que la lluvia ha decidido dar un respiro después de varias jornadas pasadas por agua esta semana. Este viernes, 12 de septiembre, ha amanecido con cielos despejados y temperaturas suaves, aunque se espera que caiga durante el día algún que otro chubasco.

Según MeteoGalicia, durante la jornada las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados, valores que a partir de hoy irán en ascenso, dejando paso de nuevo a temperaturas veraniegas más propias de esta época del año.

De esta manera, durante el fin de semana habrá un ascenso térmico. Se esperan lluvias el sábado y el domingo por la mañana, que dejarán paso a tardes de sol con nubarrones. Asimismo, también habrá precipitaciones el domingo por la noche.

La temperatura se situará el sábado entre los 17 y 22 grados y el domingo entre los 17 y 24 grados. La calidad del aire se mantendrá en un nivel favorable.

De cara a la semana que viene, el lunes continuarán las lluvias por la mañana y, a partir del martes, irán dejando paso a jornadas de sol y nubes.