Los jabalíes aparecen de madrugada en A Coruña, en la rotonda del Pavo Real en San Pedro de Visma

Los jabalíes se pasean ya por A Coruña como si de un coruñés más se tratasen. Este jueves por la noche una manada se ha dejado ver por la rotonda del Pavo Real en la Ronda de Outeiro, en concreto en el barrio de Os Rosales. En total, cuatro cerdos salvajes, se alimentaban en la zona verde de la glorieta y se animaban a sortear a los coches para cruzar la calle.

Un vídeo de Quincemil capta a los animales mientras pasean a sus anchas por la glorieta en busca de alimento. En las imágenes puede verse a los jabalíes paseando por el campo y olfateando todo a su paso.

Se desconoce si todavía permanecen en la zona, ya que fueron vistos alrededor de medianoche. Todo podría apuntar a que se trata de los jabalíes que frecuentan habitualmente desde hace meses por las noches las zonas de Os Rosales, Riazor y O Portiño, incluso se les ha llegado a ver en el Paseo de los Puentes y los Jardines de Méndez Núñez.

En los últimos meses ha habido un incidente al volante en la ciudad vinculado con estos animales. Un conductor que circulaba por O Portiño atropelló a un jabalí que se encontraba por la zona. El animal falleció tras el impacto y sus restos fueron retirados por los servicios de limpieza municipales.