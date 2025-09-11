Una mujer trasladada al hospital en A Coruña tras ser atropellada por una ambulancia

Esta mañana, una mujer de 62 años fue atropellada por una ambulancia del 061 a las puertas del Hospital Marítimo de Oza, en el barrio de As Xubias, en A Coruña. La mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para su valoración sanitaria.

Según la Policía Local, la mujer chocó levemente con la ambulancia mientras el vehículo maniobraba marcha atrás; afortunadamente, solo se trató de un empujón.

La mañana de este jueves ha sido accidentada en distintos puntos de A Coruña. La jornada comenzó con un choque por alcance entre dos vehículos en la avenida de Alfonso Molina, sin heridos; continuó con el traslado de un motorista herido tras impactar contra un coche en la avenida Finisterre; y más tarde hubo una salida de vía en la AP-9, a la altura de O Burgo, sin heridos.