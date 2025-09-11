Ofrecido por:
Una mujer trasladada al hospital en A Coruña tras ser atropellada por una ambulancia
La mujer caminaba por la zona de estacionamiento de ambulancias del Hospital Marítimo de Oza cuando fue rozada por el vehículo
Te puede interesar: Un choque entre dos vehículos en A Coruña provoca retenciones en Alfonso Molina
Esta mañana, una mujer de 62 años fue atropellada por una ambulancia del 061 a las puertas del Hospital Marítimo de Oza, en el barrio de As Xubias, en A Coruña. La mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para su valoración sanitaria.
Según la Policía Local, la mujer chocó levemente con la ambulancia mientras el vehículo maniobraba marcha atrás; afortunadamente, solo se trató de un empujón.
La mañana de este jueves ha sido accidentada en distintos puntos de A Coruña. La jornada comenzó con un choque por alcance entre dos vehículos en la avenida de Alfonso Molina, sin heridos; continuó con el traslado de un motorista herido tras impactar contra un coche en la avenida Finisterre; y más tarde hubo una salida de vía en la AP-9, a la altura de O Burgo, sin heridos.