Méndez (PSdeG) sobre las críticas de Inés Rey al cese de Rivas: "El partido admite discrepancias"

La portavoz Parlamentaria socialista, Lara Méndez, se ha pronunciado este jueves sobre las críticas que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, vertió tras el cese de María Rivas como subdelegada del Gobierno en A Coruña. Su partido, aseguró Méndez, "admite discrepancias y otros puntos de vista, no como otros".

Preguntada por los medios de comunicación este jueves acerca de su opinión sobre la postura de Rey, crítica ante la recolocación de piezas que se ha producido en el PSdeG, Méndez ha afirmado que es una decisión que "atiende a criterios de objetividad y a tener las personas más idóneas en todo momento".

La que fuera alcaldesa de Lugo ha lanzado un dardo al PP, al que acusa de no ser capaz de "asumir ninguna discrepancia interna", lo que provoca que "no se escuchen en el exterior voces críticas".

Méndez, también ha agradecido el trabajo de Rivas, que se ha incorporado al Gobierno municipal de A Coruña de la mano de Rey. Su cargo será ocupado por el diputado del PSdG y ex rector de la Universidade de A Coruña (UDC), Julio Abalde.

"Buscamos personas que pueden hacer un mejor trabajo para ser lo más útiles posibles a la sociedad, que es nuestro objetivo principal y final", concluyó Méndez.

Primera toma de contacto de Abalde como subdelegado

Julio Abalde ha tenido este jueves la primera toma de contacto con la subdelegación del Gobierno. Reunido con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ambos abordaron las principales líneas de acción del Ejecutivo en la provincia coruñesa.

Mientras, María Rivas se despidió el pasado 8 de septiembre en una rueda de prensa. "He afrontado el cargo con compromiso, con lealtad institucional y total colaboración por un objetivo común el progreso de las personas, de la provincia y de Galicia", aseguraba la socialista.

Rivas también reconoció que comienza "con ilusión" esta nueva etapa, como ya lo hizo a su entrada en la Delegación del Gobierno como jefa de gabinete en el 2018. Inés Rey aseguró tras conocerse la noticia de su cese que será una "persona imprescindible" para la corporación municipal.