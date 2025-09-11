El PSOE de A Coruña tiende la mano al BNG para negociar los presupuestos de 2026

El PSOE y el BNG de A Coruña tratarán de llegar a un punto de entendimiento para poder elaborar y aprobar los presupuestos del año 2026 en tiempo y forma.

Esa es la conclusión que se puede extraer de una respuesta del portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, al concejal del BNG, David Soto, en el pleno de esta mañana dentro del debate de la ordenanza que regula el uso de espacios para empresas en los diferentes centros municipales.

Tras la exposición de motivos de Soto, Lage Tuñas tendió la mano al BNG para llegar a acuerdos que permitan realizar unas cuentas públicas que sirvan para avanzar en el marco pactado en el acuerdo de investidura, por el que Inés Rey fue reelegida alcaldesa en 2023 con el apoyo, sin entrar en gobierno, de la formación frentista.

La aprobación de los presupuestos fue una de las fricciones políticas del final del año 2024. Finalmente, tras un arduo trabajo de negociación, el gobierno municipal de A Coruña consiguió sacarlos adelante a través de una moción de confianza.

Aprobar las cuentas es uno de los objetivos para este curso político de Inés Rey.