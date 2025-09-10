Ofrecido por:
Fallece un hombre en Aranga (A Coruña) en un incendio en una vivienda deshabitada
El suceso se produjo de madrugada en el lugar de Pedramaior junto a otra edificación y una granja
Un hombre ha fallecido este miércoles en Aranga tras incendiarse una vivienda deshabitada en la que se encontraba de madrugada. El suceso se produjo en torno a las 02:00 horas en el lugar de Pedramaior, junto a otra vivienda y una granja.
Varios particulares dieron entonces aviso del fuego al 112 Galicia, que movilizó a los bomberos de Betanzos, el GES de Curtis, la Guardia Civil y el 061.
A su llegada comprobaron que había una persona en la casa abandonada, que ardió por completo, y que esta estaría probablemente fallecida, algo que confirmaron los servicios de emergencias.