Fallece un hombre en Aranga (A Coruña) en un incendio en una vivienda deshabitada

Un hombre ha fallecido este miércoles en Aranga tras incendiarse una vivienda deshabitada en la que se encontraba de madrugada. El suceso se produjo en torno a las 02:00 horas en el lugar de Pedramaior, junto a otra vivienda y una granja.

Varios particulares dieron entonces aviso del fuego al 112 Galicia, que movilizó a los bomberos de Betanzos, el GES de Curtis, la Guardia Civil y el 061.

A su llegada comprobaron que había una persona en la casa abandonada, que ardió por completo, y que esta estaría probablemente fallecida, algo que confirmaron los servicios de emergencias.