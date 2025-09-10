¿Cuándo dejará de llover en A Coruña?

El miércoles ha comenzado en A Coruña con cielos encapotados y unas precipitaciones que se mantendrán a lo largo de toda la mañana, obligando a los coruñeses y coruñesas a sacar el paraguas.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, las lluvias irán remitiendo con el paso de las horas, en las que las nubes también se irán despejando tímidamente hasta llegar a un mediodía ya sin precipitaciones.

Por la tarde se mantiene esta previsión, aunque los cielos continuarán nublados.

En cuanto a las temperaturas, para hoy en A Coruña la mínima será de 16 grados y la máxima de 22, dejando así una sensación de bochorno durante la jornada.

Esta predicción se mantiene para el jueves, en el que se espera que baje ligeramente la probabilidad de lluvia pero las temperaturas sean muy similares. Habrá que esperar hasta el viernes para decir adiós al paraguas, en un día en el que se esperan cielos despejados casi al completo y temperaturas agradables.