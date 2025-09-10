A Coruña remodelará las plazas de Azcárraga y de Santa Bárbara y el Castillo de San Antón

Este miércoles, 10 de septiembre, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, dio cuenta de los asuntos tratados en la Xunta de Gobierno local celebrada esta mañana en el Palacio de María Pita. Una reunión en la que se aprobó la financiación para las obras del casco histórico de la Ciudad Vieja.

La inversión será de 2,2 millones de euros, de los cuales 2 millones corresponden a una subvención directa por parte del Estado. "Esta petición en su día confirmó provisionalmente estas ayudas; por diversos cambios no estábamos en la lista definitiva, pero teníamos el compromiso del Ministerio de asumir la financiación porque el proyecto había obtenido una puntuación elevada", señaló Inés Rey.

Entre las obras previstas se contempla la restauración de la plaza de Azcárraga y la puesta en valor de la Casa de la Sinagoga, se llevarán a cabo distintas actuaciones en la plaza de Santa Bárbara y la renovación eléctrica del Castillo de San Antón.

Asimismo, se acometerá la restauración del mausoleo del general Sir John Moore, situado en los Jardines de San Carlos. La alcaldesa aclaró que esta intervención se limitará únicamente al acondicionamiento de la estructura del mausoleo: "Solo la piedra, no entraremos en la tumba".

Por otro lado, se llevará a cabo la puesta en valor del yacimiento del convento de San Francisco y la mejora de toda la señalización patrimonial de los elementos BIC, así como de las calles de todo el barrio.