Fernández Mouriño, alcalde de Carral (A Coruña) tras una moción de censura en un pleno convulso

Mouriño (PP) en su primer discurso como alcalde de Carral tras la moción de censura. Carmen G. Mariñas

El PP ya ocupa oficialmente la alcaldía de Carral. Este miércoles ha tenido lugar un pleno municipal que ha hecho efectiva la moción de censura a Alternativa dos Veciños presentada por los populares el pasado 26 de agosto. Ha sido en una sesión convulsa celebrada en el pabellón de O Espiño, en un pleno con gran afluencia de público con cerca de 400 personas y voces de apoyo al ya exalcalde, Javier Gestal, entre los asistentes.

En los días anteriores a la celebración del pleno, desde Alternativa pusieron el foco en los concelleiros Francisco Bello y Mercedes Caridad, antiguos integrantes de AV y que tras pasar al grupo mixto han dado su apoyo al PP permitiendo esta moción de censura.

Esta salió adelante con cinco votos a favor del PP, dos del grupo mixto y cinco votos en contra de Alternativa y uno del PSOE.

Con este cambio de gobierno, Alternativa dos Veciños conserva únicamente la alcaldía del municipio de Oleiros, que ostenta Ángel García Seoane, también presidente del partido y presente entre el público.

Apoyo de los vecinos a Javier Gestal

El pleno que ha devuelto la alcaldía a Fernández Mouriño comenzó a las 12:00 horas. Unos minutos antes, decenas de vecinos se concentraron a las puertas de las instalaciones con pancartas en apoyo a Alternativa dos Veciños y el hasta ahora alcalde, Javier Gestal, además de críticas a los concelleiros que dejaron la formación y apoyaron al PP en esta moción.

"Javier lo estaba haciendo muy bien. Estamos completamente en contra de esta moción", comentaba una de las vecinas de la localidad. Entre el público se podía ver a simpatizantes de Alternativa llevando camisetas negras con la frase "podedes robar o noso voto, pero non a nosa voz".

Abucheos durante la lectura de la moción

El pleno comenzó con una lectura del texto de la moción a cargo de la concelleira Mercedes Caridad, antigua integrante de Alternativa dos Veciños y que ahora forma parte del grupo mixto, dando en esta ocasión su apoyo a los populares.

"Contamos coa maioría de concelleiros e concelleiras, persoas que desexamos un cambio real no municipio e unha alternativa de goberno, un cambio de xestionar diferente ao que se está facendo. A veciñanza non se merece sufrir o que está sufrindo. O facemos en beneficio do noso Concello, por riba de intereses particulares", declaró, generando fuertes abucheos entre el público asistente al grito de "tránsfuga".

La lectura de los motivos de la moción continuó con constantes interrupciones por parte del público, que tildaba de "mentiras" los argumentos de los concelleiros del grupo mixto y popular.

La gestión interna, el estado del Servizo de Axuda ao Fogar o el desarrollo urbanístico e industrial en Os Capelos fueron algunas de las razones esgrimidas por Caridad.

"Propoñemos como candidato á alcaldía a Fernández Mouriño", concluyó la concelleira del grupo mixto, frente a los gritos de "fuera, fuera" de los asistentes.

Los populares acusan falta de diálogo y consenso

La sesión continuó con las intervenciones de los grupos. Fernández Mouriño, portavoz de los populares y candidato a la alcaldía, tomó la palabra entre abucheos por parte de vecinos, que abarrotaron incluso con pancartas el pabellón municipal. "Estamos nun acto democrático e legal. Respectade o turno", espetó entonces Caridad.

El popular arrancó entonces declarando que "hoxe é un día agridulce. Hai persoas que esqueceron o máis importante, aos veciños. Recibimos insultos e acusacións gravísimas. Na política non todo vale".

"Gestal demostrou que tiña dificultade para o consenso, tamén no seu partido", siguió Fernández Mouriño, recordando la paralización de los presupuestos.

El candidato a alcalde citó las reclamaciones del PP, recordando la "falta de soluciones" en relación a la depuradora de agua y sus correspondientes problemas medioambientales.

"Carral necesita un alcalde, non un xestor administrativo", reclamó Mouriño, que durante su tiempo en la alcaldía contaba con Gestal como persona de confianza.

Imagen del pleno de este miércoles en Carral. Carmen G. Mariñas

El popular aseguró que gobernará para aquellos que confiaron en él en las elecciones del 2023, pero también para quienes votaron a otras opciones: "Falareivos de ti a ti, coma fixen durante 16 anos, porque vos coñezo e me coñecedes".

"Non teño que responder a intereses doutro concello —dijo, en referencia a Oleiros, municipio gobernado por el presidente de Alternativa—, só aos intereses de Carral e para que saia da parálise e inoperacia".

Gestal se despide de la alcaldía entre palabras de agradecimiento y críticas a la anterior gestión del PP

En contraposición a la mayor parte del desarrollo del pleno, la última intervención de Javier Gestal como alcalde fue recibida con numerosos aplausos. Su discurso comenzó con palabras de agradecimiento a vecinos, compañeros y personal del Concello.

"Non son os veciños quenes piden este cambio, son intereses particulares dos políticos que a propoñen, como xa fixeron hai 16 anos cando o señor Mouriño, para chegar á alcaldía, actuou do mesmo xeito e agora volve facelo", expresó Gestal.

"Hai que ter moi pouca vergoña", afirmó en referencia a los motivos esgrimidos por el PP, antes de criticar como "centro de negocios" la anterior gestión de Mouriño.

Javier Gestal a su llegada al pleno de este miércoles. Carmen G. Mariñas

El plan de ordenación urbana o las carencias del centro de salud —competencia de la Xunta— fueron algunas de las otras actuaciones que mencionó, señalando a Mouriño de favorecer con sus políticas a amigos.

El alcalde continuó haciendo un repaso al trabajo de Alternativa dos Veciños en Carral durante los pasados seis años, destacando el saneamiento de las arcas municipales.

"O Concello de Carral aforrou agora mesmo 1,6 millóns de euros", siguió Gestal, citando algunas de las últimas inversiones de la corporación municipal.

"Ídesme ter aquí outra vez no 2027", concluyó casi entre gritos, mientras el público se levantó en una ovación al de Alternativa.

Bello Hermida critica una "presencia invasiva" de García Seoane, presidente de AV

Por parte del grupo no adscrito, Bello Hermida, antiguo miembro de Alternativa tomó la palabra criticando los gastos derivados de celebrar el pleno en el pabellón y señalando el "ambiente de crispación e división que intenta crear Alternativa estes días. Os veciños non se merecen ser utilizados desta maneira", criticó a gritos.

El concelleiro mencionó también al presidente del partido, acusando a García Seoane de tener "unha presencia invasiva en Carral. Se tes que recurrir a insultos, difamacións, acoso e ameazas é porque non tes outro tipo de argumentos". La pasada semana, AV organizó una manifestación en apoyo a Gestal en la que el líder del partido tildó a los tránsfugas de "traidores e vividores da política" añadiendo que "asestarán un golpe al sistema democrático do noso país" con su voto.

"Quen lle fallou ao pobo?", continuó Bello Hermida, con el público señalándolo a él mismo como responsable.

Ante las acusaciones de contraprestación, afirmó que "ninguén nos pode comprar". Entre el público, algunos asistentes ondearon entonces billetes simulando euros con el escudo de Carral y la palabra "tránsfugas".

"Gustaríame que fagades unha reflexión. Imaxinade como era o trato e o ambiente de traballo internamente", concluyó dirigiéndose directamente a los asistentes.

El PSOE critica la gestión pero no apoya la moción

Patricia Blanco, portavoz socialista, recordó entre aplausos que Mouriño regresa a la alcaldía 22 años después "cos mesmos argumentos, a falta de xestión", una falta que "deben valorar os veciños cando toque, en maio de 2027".

La socialista recordó que en las últimas elecciones "gañou a esquerda. Non se está respetando a vontade do pobo". Seguidamente, se dirigió a los populares, pidiendo que mantenga las "arcas saneadas" que heredan de las políticas austeras de Alternativa.

"O que lle faltou a Alternativa no goberno, sobroulle a vostede", continuó, interpelando a Mouriño.

El mantenimiento del centro de salud fue uno de los puntos que destacó, recordando que esta es una reclamación ya realizada por el partido en gobierno y que la Xunta acordó tratar tras conocerse la moción de los populares, en lo que Blanco tildó de "política clientelista".

La socialista también tuvo críticas para Gestal por no llevar los presupuestos a pleno y no realizar inversiones necesarias para Carral.

Alternativa acusa a sus exconcelleiros tránsfugas de traidores

La intervención de Alternativa fue a cargo de su portavoz, Rocío Rabuñal, que centró su discurso en acusar a Francisco Bello y Mercedes de Caridad de "trásnfugas" por no seguir la política de partido y "traicionar aos compañeiros pactando con outras forzas para cambiar a maioría".

Rabuñal les acusó también del envío de mensajes y organización de reuniones para tumbar al actual gobierno. "É a moción da vergoña, da ansia de poder. Son uns cobardes", subrayó la portavoz, concluyendo que "nos imos coa cabeza ben alta e vostedes marchan cun apelido para toda a vida: tránsfugas".

Entrega del bastón de mando a Fernández Mouriño, nuevo alcalde de Carral. Carmen G. Mariñas

La sesión concluyó con la entrega del bastón de mando a Mouriño y su primer discurso de nuevo en la alcaldía, en el que apeló a dejar de lado el "rencor" y aseguró que escuchará a la ciudadanía que, sin embargo, abandonó en gran medida el pabellón mientras el nuevo alcalde hablaba.