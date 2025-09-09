Inés Rey reunirá a alcaldes del área de A Coruña para acordar el futuro del aeropuerto de Alvedro

La semana pasada, Ryanair anunció el cierre de su base en Santiago de Compostela, una decisión que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, consideró una oportunidad para el aeropuerto de Alvedro. En este contexto, avanzó que en los próximos días convocará a los alcaldes del área metropolitana, además de representantes de Ferrol, Lugo y la Costa da Morte, con el fin de definir una estrategia conjunta para el futuro del aeródromo.

Así lo anunció este lunes en el programa Hoy por hoy A Coruña de la cadena Ser, señalando que desde su gobierno llevan mucho tiempo pidiendo que haya una coordinación aeroportuaria en Galicia. "Entendemos que en ella tienen cabida los tres aeropuertos. No es una cuestión localista como algunos pretenden vender, es una cuestión de visión de país", explicaba la regidora.

Junto a esto señaló que Galicia tiene que vertebrarse a nivel nacional e internacional y que para ello tiene tres aeropuertos, que no deberían ser competencia entre ellos, sino que deberían ser complementarios: "Hay que atender a las necesidades territoriales y datos de viajeros en cada una de las tres infraestructuras y de ahí diseñar una política aeroportuaria común".

Asimismo, Inés Rey apuntó que hasta que no explotó el tema de Ryanair "aquí nadie quería sentarse a hablar de la política aeroportuaria" y que es la Xunta de Galicia quien tiene la capacidad y la competencia para hacerlo: "Deberían tomarse esto en serio. Es decir, A Coruña tiene un aeropuerto con capacidad para tener destinos nacionales e internacionales, igual que los otros dos".

Por otro lado, ha recordado que tenemos un sector productivo y económico que está demandando esas conexiones. "Y hablo de grandes empresas que a todos nos vienen a la cabeza, como Inditex e Hijos de Rivera", dice la alcaldesa. "Además, Alvedro no es el aeropuerto de los coruñeses empadronados en la ciudad, es un aeropuerto que da servicio a A Coruña, a toda su área metropolitana, al área de Ferrolterra, la zona del norte de Lugo y la Costa da Morte", añade.

Rey insistió en que es el momento de un planteamiento serio sobre la distribución de aerolíneas y rutas: "Puede que ciertas conexiones tengan sentido en A Coruña por su potencia económica, y no en Santiago o Vigo". Por ello, convocará a los alcaldes de la zona para "escuchar, conocer sus necesidades y plantear una estrategia con visión de país".