A Coruña sancionará a quien utilice altavoces en el bus y limita la actividad de Uber y Cabify

El pleno de A Coruña dará luz verde este jueves, 11 de septiembre, a la ordenanza municipal de movilidad sostenible. La iniciativa, aprobada inicialmente por el PSOE y el BNG, con el voto en contra del PP, prohibirá la circulación de bicicletas y patinetes por las aceras.

Asimismo, la revisión del documento incorpora nuevas modificaciones respecto al primer borrador presentado el pasado mes de junio. En él se establece que los vehículos VTC (como Uber y Cabify) no podrán realizar viajes dentro de la ciudad hasta que dispongan de una normativa propia que regule su actividad.

Por otro lado, en el documento definitivo de la ordenanza, el Concello ha incluido a los talleres de reparación de vehículos que atiendan casos urgentes y a las empresas con actividades que requieran atención o servicio operativo las 24 horas, entre los usuarios que podrán disponer de vado permanente.

También se incluyen dentro de los supuestos de vado laboral los garajes de edificios no residenciales donde se desarrollen actividades comerciales, administrativas o de servicios.

En cuanto al transporte público, como autobuses y taxis, la normativa recoge que aquellas personas que utilicen altavoces en el interior de estos vehículos deberán pagar una multa. Tampoco estará permitido comer o llevar vasos o botellas sin tapa. La sanción por incumplir esta normativa será de 200 euros.

Las mascotas podrán acceder al transporte público en transportín o contenedor adecuado y específico, el cual no podrá ocupar un asiento adicional ni obstruir las puertas o zonas de paso del autobús. Por su parte, las personas usuarias de perros guía o perros de asistencia podrán acceder con ellos al vehículo.