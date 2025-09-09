Condenan a Sada (A Coruña) por vulneración de libertad sindical tras una denuncia de la CIG

El Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña ha condenado al ayuntamiento de Sada por vulneración de libertad sindical tras una denuncia de la CIG. Lo hace en un fallo en el que estima parcialmente los argumentos de la central sindical.

En concreto, entiende que se vulneró la citada libertad sindical en relación a un delegado de la CIG y miembro del comité de empresa al denegarle "de manera reiterada la información sobre la relación de puestos de trabajo que solicitaba".

La petición se realizó en enero de 2023 al entender el sindicato que había un uso "arbitrario" de determinado personal de Obras y Servicios, pero sin tener "respuesta" a la misma, incide la CIG, que remarca el hecho de que se haya condenado al consistorio a abonar a su representante una indemnización de 2.000 euros.