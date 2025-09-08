Los perros de A Coruña seguirán sin poder visitar las playas urbanas en verano

A pesar de presentar un número importante de firmas, las playas de A Coruña seguirán sin poder ser disfrutadas por los perros de la ciudad, salvo la cala de Bens, en período estival.

La comisión de Hacienda ha desestimado la práctica totalidad de las alegaciones a la ordenanza de playas, presentadas por la entidad Somos Pet Friendly, CansCoruña, así como Thais Suárez y Marta de Gracia, y ha admitido de forma parcial las presentadas por el grupo del PP, el principal partido de la oposición.

En este último caso, tan solo se han dado viabilidad a cambios en la redacción de algunos artículos, y a garantizar el acceso universal.

La mayoría de alegaciones presentadas por registro municipal versaban sobre la prohibición del acceso a las playas urbanas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de los perros, y la no idoneidad de la cala de Bens por su estado y distancia de la zona urbanizada.

Ahora será en el pleno del jueves donde, si todo sigue su curso, se apruebe esta ordenanza de forma definitiva, entrando en vigor a los quince días de ser publicada en el BOP.