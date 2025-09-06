El sol asoma en A Coruña antes del regreso de la lluvia

Este sábado el sol asoma en A Coruña en un día en el que se alternará con momentos de nubes y claros y en el que no se esperan lluvias.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, a lo largo de la jornada las nubes serán las protagonistas del cielo coruñés en el que la lluvia volverá ya en la mañana del domingo.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 24 grados de máxima.

Además, en la noche de este sábado, A Coruña entrará en alerta amarilla por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La alerta se extiende al litoral con vientos del suroeste de fuerza 7. La alerta afecta a la práctica totalidad de la costa gallega ante la llegada de un frente frío que dejará fuertes vientos del sur-suroeste en las próximas horas.