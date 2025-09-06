Un camión tira en A Coruña el quiosco de la ONCE de la calle Barcelona mientras maniobraba

Un camión tira maniobrando un quiosco de la ONCE en la calle Barcelona de A Coruña Cedida

Un camión ha volcado este sábado un quiosco de la ONCE en la calle Barcelona de A Coruña. El suceso se produjo esta mañana, cuando en el momento en el que el camión estaba maniobrando dio un golpe al quiosco llegando a tumbarlo por completo.

El seguro será quien se haga cargo de este suceso. Afortunadamente no hubo heridos ni más desperfectos.