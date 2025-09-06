Ofrecido por:
A Coruña
Un camión tira en A Coruña el quiosco de la ONCE de la calle Barcelona mientras maniobraba
El suceso se produjo este sábado
Un camión ha volcado este sábado un quiosco de la ONCE en la calle Barcelona de A Coruña. El suceso se produjo esta mañana, cuando en el momento en el que el camión estaba maniobrando dio un golpe al quiosco llegando a tumbarlo por completo.
El seguro será quien se haga cargo de este suceso. Afortunadamente no hubo heridos ni más desperfectos.