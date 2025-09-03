El PP de A Coruña pide paralizar la ordenanza de movilidad hasta actualizar el PMUS

El PP de A Coruña ha presentado alegaciones a la ordenanza de movilidad sostenible, aprobada inicialmente por el PSOE y el BNG, para evitar su aprobación definitiva hasta que se actualice el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que no se revisa desde 2013.

Además, el principal partido de la oposición ha presentado más de 50 alegaciones que afectan a la accesibilidad, bicicletas, VMP, aparcamientos, transporte público, ORA, carga y descarga, y otros aspectos de la movilidad urbana.

Según el portavoz de la formación popular, Miguel Lorenzo, "esta ordenanza es una oportunidad perdida. Debería ser un texto consensuado que apostase de verdad por la movilidad inclusiva, favoreciese la accesibilidad universal y facilitase los desplazamientos eficientes. Las actuaciones inconexas de los últimos años han convertido la movilidad en una gran preocupación para los vecinos".

El Grupo Popular critica que el PSOE y el BNG hayan elaborado un texto generalista, sin contar con los principales colectivos de movilidad, dejando a los ciudadanos como "grandes perjudicados".

Además, alertan de que el nuevo mapa de la zona ORA duplicaría el número de plazas actuales, incluyendo barrios como Elviña, Lonzas, Os Mallos, Sardiñeira, Matogrande, Riazor o Ciudad Jardín, lo que supondría un problema añadido para los residentes.

Entre los puntos señalados en las alegaciones destacan la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en pasos de peatones, aceras y plazas de movilidad reducida, mantener el plano actual de la ORA y permitir el uso gratuito de estas plazas a personas con movilidad reducida.

También reclaman adaptar los aparcamientos públicos a la normativa, incluyendo ascensores accesibles, plazas adecuadas y señalización de disponibilidad.

En lo referente a bicicletas y VMP, piden eliminar la prioridad de ciclistas en aceras-bici y exigir seguros de responsabilidad civil obligatorios.

Para el transporte público y los taxis reclaman accesibilidad universal en buses, revisión de restricciones de rampas y regulación de taxis en zonas peatonales con autorizaciones puntuales.

Finalmente, consideran necesario regular los horarios de carga y descarga y permitir que los transportes de reparto de productos de utilidad pública puedan operar con un solo conductor.