Detenido un vecino de 26 años en Carballo (A Coruña) por tráfico de drogas
En el registro del vehículo, los agentes encontraron 38,7 gramos de una sustancia estupefaciente, presumiblemente hachís
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años en Carballo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
Según han informado en un comunicado, la actuación se inició durante un control de seguridad ciudadana.
En el registro del vehículo, los agentes encontraron 38,7 gramos de una sustancia estupefaciente, presumiblemente hachís, distribuida en varios envoltorios. Además de la droga, se incautaron dos teléfonos móviles y 328,89 euros en efectivo. Todo el material ha sido puesto a disposición judicial.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Carballo, quedando en libertad con fianza.