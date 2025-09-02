Estos son los trenes afectados en A Coruña por las obras entre Redondela y Vigo Guixar

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

Durante seis fines de semana de septiembre y octubre, Adif llevará a cabo obras de mejora en la infraestructura entre Redondela y Vigo Guixar, lo que afectará a algunos trenes con salida o destino A Coruña.

Concretamente, las frecuencias afectadas son el tren regional que une A Coruña con Vigo Guixar los viernes con salida a las 19:08. En este caso, el transporte se realizará por carretera en el trayecto entre Pontevedra y Vigo.

Los sábados y domingos se verán afectados los regionales entre Vigo Guixar y A Coruña en ambos sentidos, que realizarán un transbordo a otro tren en Pontevedra. Así, la estación de origen y de destino pasará a ser Vigo Urzáiz y los trenes realizarán parada en las estaciones de Redondela AV y Arcade.

Otros servicios afectados en la comunidad son las líneas regionales Vigo - Vilagarcía / Santiago - Vigo y entre Vigo y Ourense, además del Alvia Vigo - Barcelona - Vigo y el Intercity Vigo - Porto Campanha - Vigo.

En septiembre el servicio se verá afectado del 5 al 8, del 19 al 22 y del 26 al 29. En octubre será del 3 al 6 y del 24 al 27. Ante esta situación, Renfe ha organizado un plan de transporte por carretera con más de 350 trayectos de autobús y 70 taxis previstos para facilitar la movilidad estos fines de semana.

Estas obras que cortarán el tráfico entre Vigo Guixar y Redondela forman parte de la modernización de la línea Ourense - Vigo para su adecuación al Corredor Atlántico, reforzar la conexión con Portugal y aumentar la capacidad para el tráfico de viajeros y mercancías.

Los trabajos que se llevarán a cabo contemplan el levante de las vías, la demolición y construcción de un nuevo paso superior junto a la estación de Redondela y el tratamiento de losas en los pasos inferiores del trayecto.

Renfe recuerda además que en los trayectos por carretera no está permitido el transporte de animales de compañía ni bicicletas.